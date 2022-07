Österreich: 86-Jährige verliert Kontrolle über Auto – einjähriges Kind stirbt

Ein einjähriger Junge ist in Österreich in seinem Kinderwagen von einem Auto angefahren und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor am Dienstag eine 86 Jahre alte Autofahrerin in Ellmau in Tirol die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im Bereich eines Supermarktes erfasste das Auto den Kinderwagen, der von der 28-jährigen Mutter geschoben wurde.