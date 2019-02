Prozess nach Vorfall in Köthen

Angeklagter streitet Schuld an Tod von 22-Jährigem ab

05.02.2019, 13:06 Uhr | dpa

Der Angeklagte im Dessauer Landgericht an der Anklagebank: Der 17-Jährige sprach den Angehörigen des Verstorbenen sein Beileid aus. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

Im September verprügelten zwei junge Männer einen 22-Jährigen, der kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Nun müssen sich die Jugendlichen vor Gericht verantworten.

Im Prozess zum Tod eines 22-jährigen Kötheners hat einer der beiden Angeklagten sein Bedauern ausgedrückt, eine Tatbeteiligung aber bestritten. Der 17-Jährige las zum Verhandlungsauftakt vor dem Landgericht Dessau-Roßlau einen vorbereiteten kurzen Text auf Deutsch vor.

Er wolle der Familie und den Freunden des 22-Jährigen sein herzliches Beileid aussprechen. "Es tut mir unglaublich leid", hieß es in der kurzen Botschaft. Der Afghane bestritt aber, am Tod des Mannes beteiligt gewesen zu sein. Der zweite Angeklagte war zunächst noch nicht zu Wort gekommen.

Der Mann wollte eigentlich nur schlichten

Die beiden Afghanen sollen laut Staatsanwaltschaft am Abend des 8. September im Streit zunächst einen anderen afghanischen Mann geschlagen haben. Dann sei der 22-Jährige dazugekommen und habe schlichten wollen. Einer der Beschuldigten habe dem Deutschen ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden fiel. Der andere Angeklagte soll ihm dann mindestens einen Fußtritt gegen Oberkörper oder Kopf versetzt haben.







Der junge Mann starb kurz darauf in einer Klinik. Laut einem medizinischen Gutachten war wahrscheinlich ein akuter Herzinfarkt die Todesursache. Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil es in der Folge in der Kleinstadt Aufmärsche von Rechtsextremen und AfD-Anhängern gab.