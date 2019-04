Bremen

Lange Haftstrafen für Totschlag an 15-jährigem Syrier

08.04.2019, 11:34 Uhr | dpa

Justitia: In Bremen wurden drei Männer für den Totschlag an einem jungen Syrer zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten den Teenager mit Tritten und Schlägen so schwer verletzt, dass er starb. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)