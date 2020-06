Prozess in Frankfurt

Wegen Gruppenvergewaltigung angeklagte Männer freigesprochen

08.06.2020, 21:34 Uhr | dpa

Im Jahr 2011 sollen fünf Jugendliche eine 38-jährige Frau gemeinsam vergewaltigt haben – jetzt wurden sie freigesprochen. Die Angeklagten hatten die Vorwürfe im Prozess stets zurückgewiesen.

Mit Freisprüchen der vier Angeklagten ist vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess um den Vorwurf einer Gruppenvergewaltigung in einer Holzhütte in Schwalbach (Main-Taunus-Kreis) zu Ende gegangen. Das Gericht bestätigte dies am Montag. Die Urteilsverkündung hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Ein weiterer Angeklagter war bereits im März freigesprochen worden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

In zwei Prozessen hatten sich die zur Tatzeit zwischen 15 und 18 Jahre alten Angeklagten wegen eines Vorfalls im September 2011 zu verantworten, bei dem es in der Hütte zu verschiedenen sexuellen Kontakten zwischen ihnen und der 38 Jahre alten Frau gekommen war. Die Angeklagten hatten jede Gewalt stets bestritten und die Kontakte als "einvernehmlich" bezeichnet.

Der erste Prozess war 2018 abgebrochen worden, weil eine Gutachterin die Glaubwürdigkeit der die Angeklagten belastenden Aussage der Frau untersuchen sollte. Nach dem Ergebnis des Gutachtens war eine Verurteilung der Männer nicht mehr möglich. Auch die Staatsanwaltschaft hatte auf Freispruch plädiert.