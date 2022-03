Nach Loveparade-Unglück

Juristen fordern Reform der Verjährung

28.03.2022, 13:18 Uhr | dpa

Tausende Raver drängen sich am 24. Juli 2010 auf der Duisburger Loveparade in und vor dem Tunnel, in dem sich eine Massenpanik ereignet hat: Eine Kommission hat das Ereignis aufgearbeitet. (Quelle: Erik Wiffers/dpa)