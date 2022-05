Im Fall der Entsch├Ądigung von NS-Opfern hat Deutschland seine Klage gegen Italien vor dem Internationalen Gerichtshof teilweise zur├╝ckgezogen. Wie das Gericht in Den Haag am Wochenende mitteilte, zog die Bundesrepublik in einem am 5. Mai eingegangen Brief den Antrag auf vorl├Ąufigen Rechtsschutz zur├╝ck.