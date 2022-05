Soldat wegen Impf-Verweigerung zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat einen 26-j├Ąhrigen Soldaten zu einer achtmonatigen Bew├Ąhrungsstrafe verurteilt, weil er die Corona-Impfung verweigerte und zudem einen gef├Ąlschten Impfausweis vorlegte. Das Gericht sprach den Mann am Mittwoch der Gehorsamsverweigerung und des Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses in zwei F├Ąllen schuldig, wie eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.