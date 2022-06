Aktualisiert am 02.06.2022 - 11:43 Uhr

Der 67 Jahre alte John Hinckley soll am 15. Juni aus der gerichtlichen und medizinischen Überwachung entlassen werden, wie mehrere US-Medien nach der abschließenden Anhörung vor einem Gericht in Washington meldeten.

"Ich bin zuversichtlich, dass Herr Hinckley in den ihm verbleibenden Jahren gut zurechtkommen wird", zitierte die "Washington Post" Richter Paul Friedman. Nach vier Jahrzehnten der Überwachung habe Hinckley bewiesen, dass er "bereit sein sollte, mit seinem Leben fortzufahren". Es gebe keine Bedenken hinsichtlich seines geistigen Zustandes, seien sich StaatsanwĂ€lte, Psychologen und Hinckleys AnwĂ€lte bei der Anhörung einig gewesen, berichtete der Sender CBS.

34 Jahre in der Psychiatrie

Hinckley hatte am 30. MĂ€rz 1981 in Washington auf Reagan geschossen, als dieser nach einer Rede ein Hotel verließ. Reagan ĂŒberlebte schwer verletzt. Neben Reagan wurden zwei Sicherheitsbeamte sowie sein Sprecher verletzt. Hinckley – damals 25 Jahre alt – gab an, er habe Schauspielerin Jodie Foster beeindrucken wollen, von der er besessen gewesen sei. 1982 sprach ihn ein Geschworenengericht von allen Anklagepunkten frei, da er zur Tatzeit geistig nicht zurechnungsfĂ€hig gewesen sei.