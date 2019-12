Zeugen berichten von lautem Knall

Erde bebt unter dem Hambacher Forst

Direkt am Tagebau und unter dem Hambacher Forst: Das Epientrum des leichten Erdbebens bei Jülich. (Quelle: Google Maps)

Dieser Ort hat schon manche Erschütterung ausgelöst: Unter dem Hambacher Forst am Braunkohletagebau hat die Erde spürbar gebebt. Der Mensch war diesmal aber unbeteiligt.

Erstes spürbares Erdbeben am Niederrhein in diesem Jahr: Erdstöße im Raum Düren hatten am Dienstagabend um 22.37 Uhr eine Stärke zwischen 2,0 und 2,1 und fielen auch Menschen um das Epizentrum herum auf. Das Zentrum lag nach den Daten verschiedener Erdbebendienste unter dem Hambacher Wald unweit der Abbruchkante des Hambacher Tagebaus. Solche Angaben sind auf etwa ein bis zwei Kilometer genau.



Bei Hambach betreibt RWE den größten Braunkohletagebau Deutschlands. Die geplante Erweiterung hat zu großen Protesten am Hambacher Forst geführt.

Die Tiefe des Bebens schließt aber fast aus, dass der Bergbau für die Entstehung des Bebens eine Rolle gespielt hat. Auch der Geologische Dienst NRW führt das Ereignis in seiner Liste natürlicher Beben. Nach dessen Daten ereignete sich das Beben in etwa neun Kilometern Tiefe, der Belgische Erdbebendienst bestimmte eine Tiefe von sechs Kilometern.







Bei erdbebennews.de gingen etliche Meldungen von Zeugen ein. Viele berichteten von einem lauten Knall und einer Druckwelle. Etwa zwei Sekunden habe das Ereignis gedauert. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht.