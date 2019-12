Buschbrände in Australien

Feuer klettert 200-Meter-Klippe empor

Heftige Buschbrände halten Australien weiter in Atem. Wie schwer die Brände einzudämmen sind, zeigt eindrücklich ein Video aus dem Bundesstaat New South Wales. (Quelle: t-online.de)

Heftige Buschbrände halten Australien in Atem. Wie schwer die Brände einzudämmen sind, zeigt nun eindrücklich ein Video aus dem Bundesstaat New South Wales – dort liegt auch die Hauptstadt Sydney.

In Australien halten heftige Flächenbrände Mensch und Tier auf Trab. Besonders betroffen ist der Bundesstaat New South Wales, in dem auch die Hauptstadt Sydney liegt. Aufnahmen eines Anwohners zeigen, wie sich eine Feuerschneise ihren Weg eine Klippe bis zum Gipfel hinauf bahnt. Medienberichten nach können die Felswände am Gospers Mountain bis zu 200 Meter hoch sein. Für das Feuer anscheinend keine Hürde.

Der Mann aus der nahe gelegenen Stadt Blackheath hatte die Aufnahmen zunächst in den sozialen Medien gepostet, kurze Zeit später hatten sie Medien aus aller Welt aufgegriffen. Im Video oben sehen Sie die Bilder der Feuerschneise aus dem Gebirge, das eigentlich als "Blaue Berge" bezeichnet wird.

Nachdem die Temperaturen zuletzt etwas gesunken waren, entspannten sich die Verhältnisse am Sonntag in einigen Gebieten Australiens. Die Feuerwehr versucht nun, Brandherde einzudämmen, bevor die nächste Hitzewelle gegen Ende der Woche kommen soll.