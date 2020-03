Schwere Schäden an Kathedrahle

Zwei Erdbeben erschüttern Zagreb – mehrere Verletzte

23.03.2020, 08:48 Uhr

Erdbeben in Kroatien: Bilder aus Zagreb zeigen zahlreiche zerstörte Gebäude, auch die Kathedrale wurde beschädigt. (Quelle: t-online.de)

Ein Erdbeben der Stärke 5,3 hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden den Norden Kroatiens erschüttert. Zahlreiche Gebäude wurden dabei beschädigt – unter anderem in der Hauptstadt Zagreb. (Quelle: t-online.de)

In Kroatien bebte innerhalb einer halben Stunde gleich zweimal die Erde. Dabei wurden schwere Schäden angerichtet, auch von einem Todesopfer ist die Rede.

Bei einem Erdbeben in Kroatiens Hauptstadt Zagreb ist einem Medienbericht zufolge am Sonntag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. In den Trümmern eines Hauses hätten Rettungskräfte die Leiche eines 15-jährigen Jungen gefunden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Hina unter Berufung auf den Rettungsdienstleiter Zarko Rasic.

Zwei mittelstarke Erdbeben in einer Abfolge von etwas mehr als einer halben Stunde hatten am Sonntagmorgen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb schwere Schäden angerichtet. Dutzende Menschen erlitten Verletzungen, wie das Nachrichtenportal "24sata.hr" berichtete.

Medien zufolge fielen Ziegel von den Dächern, Fassaden bekamen Risse, Mauern stürzten ein und Trümmer beschädigten parkende Autos. Auch die Kathedrale im Zentrum, das Wahrzeichen der Stadt, wurde beschädigt – eine der beiden Turmspitzen fiel aus mehr als 100 Meter Höhe zu Boden.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärke des ersten Bebens um 6.24 Uhr mit 5,3, die des zweiten Bebens um 7.01 Uhr mit 5,0 an. Die Zentren der beiden Beben lagen sieben beziehungsweise zehn Kilometer nördlich von Zagreb.