In Nordrhein-Westfalen

Riesen Rauchwolke und 60 Hektar Wald verbrannt

20.04.2020, 19:31 Uhr | t-online.de, MEM

In Nordrhein-Westfalen ist ein großes Stück Wald am Montag in Flammen gestanden. Die Feuerwehr musste aus verschiedenen Landkreisen anrücken, auch Hubschrauber waren im Einsatz.

In Gummersbach in Nordrhein-Westfalen stand am Montag ein großes Waldstück in Flammen. Gleich mehrere Feuerwehr-Teams aus verschiedenen Landkreisen mussten anrücken, auch Hubschrauber wurden eingesetzt. Die Feuerwehr schrieb auf Facebook: "Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet sowie ein Hubschrauber sind im Einsatz."

Brand in Gummersbach: Die Feuerwehr musste aus mehreren Landkreisen anrücken. (Quelle: Berthold Stamm /dpa)



Zudem wurde ergänzt: "Meiden Sie den Bereich und beringen Sie sich, falls nötig, in Sicherheit. Das Feuer breitet sich durch starke Winde rasend schnell aus!"

Laut dem "Express" waren wohl 250 Feuerwehrkräfte im Einsatz, die Brandursache sei noch unklar. Laut "RP Online" ist das Feuer inzwischen gelöscht, allerdings seien 60 Hektar Wald verbrannt.