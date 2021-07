Unwetter in Jöhstadt

Vermisster nach Sturzflut im Erzgebirge tot aufgefunden

23.07.2021, 21:04 Uhr | dpa, dru

Sturzflut in Jöhstadt: Auch im Erzgebirge sorgte Tief "Bern" für heftige Regenfälle. (Quelle: Bernd März/imago images)

Vor zehn Tagen richtete ein Sturzflut im Erzgebirge schwere Schäden an. In Jöhstadt rissen die Wassermassen einen Mann fort, der seither verschwunden war. Nun hat man ihn gefunden.

Zehn Tage nach einer Sturzflut in Jöhstadt im Erzgebirge ist die Leiche eines vermissten 53-Jährigen gefunden worden. Taucher entdeckten den Toten am Freitag im Uferbereich des Flusses Preßnitz nahe einer Talsperre, wie die Polizei mitteilte. Ein Rechtsmediziner stellte den Tod fest.



Der Mann war am 13. Juli bei einem Unwetter im Jöhstadter Ortsteil Steinbach von Wassermassen fortgerissen worden. Dort hatte es eine Sturzflut gegeben. Seitdem suchten Polizei und Feuerwehr nach ihm.

In mehreren Teilen Deutschlands – besonders in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen – hatten in der vergangenen Woche Unwetter eine Katastrophe ausgelöst. Es kamen mindestens rund 180 Menschen ums Leben. Einige Gegenden sind immer noch ohne Strom und Trinkwasser.