Stärke von 6,2

Mittelschweres Erdbeben erschüttert Inselstaat Hawaii

11.10.2021, 04:05 Uhr | dpa

Der erloschene Vulkan Mauna Kea auf Hawaii (Symbolbild). Der Inselstaat wurde am Sonntag von einem Erdbeben erschüttert (Quelle: imago images)

Auf Hawaii hat am Sonntagabend die Erde gebebt. Die Stärke wurde mit 6,2 angegeben. Schäden und Verletzte habe es bislang nicht gegeben, berichteten Medien vor Ort.

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat am späten Sonntagabend (Ortszeit) den US-Inselstaat Hawaii erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag südlich der Küste der Hauptinsel Big Island in einer Tiefe von 35 Kilometern, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Die Erschütterungen seien auf der gesamten Insel zu spüren gewesen. Der Stärke nach seien kleine Schäden an Häusern möglich.



Über tatsächliche Schäden lagen aber nach örtlichen Medienberichten zunächst keine Angaben vor. Experten erklärten, das Beben habe keine Auswirkungen auf die Vulkane Mauna Loa und Kilauea auf Big Island gehabt. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht. In der Folge kam es zu mehreren Nachbeben.

Die Insel Hawaii ist die jüngste Insel einer Vulkankette, die sich etwa 5.500 Kilometer über den nördlichen Pazifik erstreckt. Die Inselkette resultiert aus einer Magmaquelle, die tief unter der Kruste entspringt.