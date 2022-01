Schneesturm an der US-Ostküste

New York wappnet sich für "Bombenzyklon"

07.01.2022, 18:51 Uhr | dpa, mk

Helfer schippen Schnee am Times Square in New York: Zuletzt traf Anfang 2018 ein "Bombenzyklon" die Stadt. (Quelle: Carlo Allegri/Reuters)

Schneefall hat an den New Yorker Flughäfen mehr als 2.300 Flüge ausfallen lassen, doch das eigentliche Winterchaos kommt wohl noch. Denn vor der Küste braut sich ein sogenannter Bombenzyklon zusammen.

Der erste größere Schneefall in New York in diesem Winter hat für Streichungen und Verzögerungen an den Flughäfen der US-Ostküstenmetropole gesorgt. Mehr als 2.300 Flüge fielen am Freitag an den drei Airports JFK, Newark und LaGuardia zusammengerechnet aus, viele weitere Maschinen verspäteten sich.



Im Umland von New York wurden den Angaben des nationalen Wetterdienstes nach einer eisigen Nacht am Freitagmorgen (Ortszeit) knapp 20 Zentimeter Schnee gemessen. In der Stadt selbst war es etwa die Hälfte. Meteorologen fürchten, dass sich der Schneesturm zu einem sogenannten Bombenzyklon entwickelt. Das passiert, wenn der Luftdruck innerhalb eines Tages stark abfällt und dabei heftige Niederschläge und Winde verursacht. 100 Millionen Menschen an der Ostküste sind von der Wetterwarnung betroffen.

"Das Sturmtief entwickelt sich vor der kanadischen Küste gerade zu einem Bombenzyklon", zitiert die "Daily Mail" den Wetterexperten Tyler Roys. Zuletzt sorgte ein Bombenzyklon Anfang 2018 für Chaos an der US-Ostküste. Insgesamt 200 Millionen US-Amerikaner könnten im Laufe des Wochenendes von einer Kältewelle getroffen werden. Denn vom Pazifik zieht derzeit ein zweites Sturmtief in den Nordwesten der USA in Richtung Rocky Mountains.