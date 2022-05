Bei mehreren heftigen St├╝rmen und Gewittern sind in Kanada am Wochenende mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das Unwetter zog eine Schneise der Verw├╝stung durch die Provinzen Ontario und Quebec und trennte fast eine Million Haushalte von der Stromversorgung, wie das kanadische Umweltministerium mitteilte.

In den St├Ądten Toronto, Montreal und Ottawa wurden Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde gemessen. Derart starke Unwetter gelten in dieser Region ÔÇô der bev├Âlkerungsreichsten des Landes ÔÇô als selten.

Die Polizei der Provinz Ontario erkl├Ąrte am Sonntag laut Medienberichten, dass am Vortag sieben Menschen durch herabfallende B├Ąume und ├äste ums Leben gekommen seien. Das achte Todesopfer ist eine Kanufahrerin, die nahe Ottawa ertrank. Am Samstag war noch von vier Toten berichtet worden.