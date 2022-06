Aktualisiert am 14.06.2022 - 10:33 Uhr

Stra├čen und Br├╝cken werden weggesp├╝lt, Felsen st├╝rzen ab, Schlammlawinen l├Âsen sich: Der bekannte Yellowstone-Nationalpark in den USA k├Ąmpft derzeit gegen Extremwetter.

Wegen heftigen Regens und ├ťberschwemmungen ist der Yellowstone-Nationalpark in den USA bis auf Weiteres f├╝r alle Besucher geschlossen worden. Die Parkverwaltung sprach am Montag von "Rekord├╝berschwemmungen", die Stra├čen und Br├╝cken weggesp├╝lt h├Ątten. Au├čerdem warnte sie vor abst├╝rzenden Felsen, Schlammlawinen und "extrem gef├Ąhrlichen Bedingungen" im Park. Zahlreiche Menschen seien in Sicherheit gebracht und die Eing├Ąnge geschlossen worden.