Afghanistan: Nachbeben fordert weitere Tote

Aktualisiert am 24.06.2022 - 12:57 Uhr

Aktualisiert am 24.06.2022 - 12:57 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nachbeben in Afghanistan – weitere Tote

Mindestens 1.100 Menschenleben hat ein Erdbeben in Afghanistan bereits gefordert. Nun wurde die Katastrophenregion von einem Nachbeben erschĂŒttert.

Auch zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan kommt die Katastrophenregion nicht zur Ruhe. Weitere fĂŒnf Menschen starben bei einem Nachbeben am Freitag, wie ein Vertreter des Gesundheitsministeriums sagte. Berichte ĂŒber SchĂ€den oder Verletzte lagen zunĂ€chst nicht vor.

Nur kurz vor dem erneuten Erdstoß hatten die Behörden die Suche nach Überlebenden in der entlegenen und schwer zugĂ€nglichen Gebirgsregion nahe der pakistanischen Grenze fĂŒr beendet erklĂ€rt. GrĂŒnde nannten sie keine, obwohl bei anderen Beben Menschen auch nach deutlich lĂ€ngerer Zeit als 48 Stunden noch lebend in TrĂŒmmern gefunden wurden.

Tausende HÀuser zerstört, rund 1.100 Tote

Derweil ist die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben auf 1.100 gestiegen. Mehr als 1.600 Menschen in den betroffenen Gebieten im Osten des Landes seien zudem verletzt worden, berichtete der afghanische Sender "Tolonews" unter Berufung auf den Katastrophenschutz am Freitag. Besonders besorgniserregend sei die Gefahr eines Cholera-Ausbruchs in den betroffenen Provinzen, teilte das UN-NothilfebĂŒro OCHA mit. Die Opferzahl könnte noch weiter steigen.