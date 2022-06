Pakistan: Nach Hitzewelle Warnungen vor extremen Regefällen

In dem Land wurden zuletzt extreme Temperaturen registriert. Nun wird vor gefÀhrlichen RegenfÀllen gewarnt.

Nach einer ungewöhnlich frĂŒhen Hitzewelle in SĂŒdasien haben pakistanische Behörden nun vor Rekordfluten gewarnt. "Es könnte sich dabei um die schwersten in Jahrzehnten handeln", sagte Meteorologe Sardar Sarfraz aus der pakistanischen Millionenstadt Karachi am Dienstag. Vor allem die Himalaya-Region sollen wĂ€hrend der Monsunzeit besonders schwere RegenfĂ€lle treffen.