Italien: Verona und Pisa rationieren wegen Dürre das Trinkwasser

Wer in Verona seine Blumen gie├čt oder das Auto w├Ąscht, muss k├╝nftig mit Geldstrafen rechnen. Auch in anderen Orten wird das Wasser knapp.

Verona rationiert wegen der anhaltenden Trockenheit in Italien den Trinkwasserverbrauch. Der B├╝rgermeister der Stadt habe aufgrund der Wetterlage und deren Folgen f├╝r die Wasserversorgung eine Verordnung unterzeichnet, "die den Trinkwasserverbrauch f├╝r private Zwecke beschr├Ąnkt", hie├č es am Samstag auf der Website der 250.000-Einwohner-Stadt.

Bis zum 31. August ist es zwischen 6 und 21 Uhr demnach untersagt, Trinkwasser zur Bew├Ąsserung von G├Ąrten und Sportanlagen sowie zum Autowaschen und zum Bef├╝llen von Swimmingpools zu verwenden. Bei Nichtbeachtung des Verbots drohe ein Bu├čgeld bis zu 500 Euro. Au├čerhalb der der Uhrzeiten entf├Ąllt die Regeln, B├╝rgermeister Damiano Tommasi bat die B├╝rger dennoch, davon abzusehen. ├ähnliche Ma├čnahmen wurden bereits in anderen St├Ądten Italiens verordnet. Auch in Pisa unterzeichnete B├╝rgermeister Michele Conti eine ├Ąhnliche Anordnung: In der bei Touristen beliebten Stadt in der Toskana darf ab 11. Juli Trinkwasser nur noch im Haushalt verwendet werden.