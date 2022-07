Ahrtal-Katastrophe: Landrat war bei Flutnacht wohl weitgehend untätig

Ahr-Landrat J├╝rgen Pf├Âhler hat nach den Worten eines ermittelnden Polizeibeamten fast keine eigenen Bem├╝hungen unternommen, die Flutkatastrophe abzuwenden. "Er hat sich in Sicherheit gebracht und wenige Nachbarn in seinem unmittelbaren Umfeld gewarnt", sagte der Beamte des Landeskriminalamts am Freitag im rheinland-pf├Ąlzischen Landtags-Untersuchungsausschuss in Mainz.