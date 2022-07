Waldbrand wütet im kalifornischen Yosemite-Nationalpark

Ein Waldbrand im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien bedroht dort die Mariposa Grove mit ihren bekannten Mammutb├Ąumen. Nach Mitteilung der Beh├Ârden breitete sich das Feuer am Freitag (Ortszeit) am S├╝drand des Nationalparks in dem beliebten Ausflugsgebiet aus. Das sogenannte "Washburn"-Feuer war demnach bis Freitagabend auf eine Fl├Ąche von 188 Hektar angewachsen. Die Mariposa Grove wurde f├╝r Besucher geschlossen.