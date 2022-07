Waldbrände in kroatischer Urlaubsregion Dalamtien stehen in Flammen

WĂ€lder in kroatischer Urlaubsregion in Flammen – Orte evakuiert

Ein Waldbrand nahe der dalmatinischen Stadt Sibenik hat am Mittwoch zwei Dörfer an der sogenannten Krka-Riviera erfasst. Die Bewohner von Zaton und Raslina wurden mit Booten ĂŒber die Stubalj-Bucht in Sicherheit gebracht, erklĂ€rte Danijel Mileta, der Chef des Zivilschutzes von Sibenik. Die Situation sei so schlimm wie schon seit zehn Jahren nicht mehr, fĂŒgte er hinzu.