Gardaseeunfall in Italien: Deutscher Bootsfahrer auf freiem Fuß

Aktualisiert am 05.08.2022 - 21:09 Uhr

Aktualisiert am 05.08.2022 - 21:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Motorbootunfall auf dem Gardasee ist der zu einer Haftstrafe verurteilte deutsche Lenker des Bootes laut italienischen Medien vorerst wieder auf freiem Fuß. Der Münchner wurde bereits am 18. Juli aus dem Hausarrest entlassen, wie unter anderem die Zeitungen "Corriere della Sera" und "Brescia Oggi" am Freitag meldeten. Der Mann hatte in der Nacht des 19. Juni 2021 mit einem Boot zwei Italiener überfahren und getötet.