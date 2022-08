Rechtsextremisten inszenieren Entführung von Robert Habeck

Aktualisiert am 08.08.2022 - 13:16 Uhr

Aktualisiert am 08.08.2022 - 13:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rechtsextreme in Sachsen haben ein Video veröffentlicht, in dem die Entführung von Robert Habeck dargestellt wird. Sein Ministerium hat bereits reagiert.

Ein Mann mit einem Sack über dem Kopf, gefesselt im Kofferraum – mit einem solchen Video haben Rechtsextreme im sächsischen Heidenau eine Entführung von Wirtschaftsminister Robert Habeck inszeniert. Das Video sollte als Werbung für ihren sogenannten "Bürgerprotest" am Montag dienen. Laut Berichten von "Tag24" erschien das mittlerweile nicht mehr einsehbare Video auf dem Facebook-Profil von Max Schreiber. Dieser wird Kreisen von NPD und der rechten Splitterpartei Freie Sachsen zugeordnet.

Nach heftiger Kritik an dem Video rechtfertigte Schreiber sich damit, dass nur ein symbolisches Straßentheater geplant sei. Das Landratsamt hatte ihm zudem offenbar einen Pranger als Kundgebungsmittel genehmigt.

Die "Sächsische Zeitung" berichtete in dem Zusammenhang auch von einer Nachricht im Telegram-Kanal "Freie Sachsen". Demnach solle "das Volk" Habeck auf der Demonstration am Montag "symbolisch anklagen und ihm den Prozess machen". In Heidenau finden immer wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt. Veranstaltet werden diese von Rechtsextremisten der Freien Sachsen.