Skrupelloser Dieb

Mann bestiehlt Lebensretter während Badeunfall

27.07.2018, 08:34 Uhr | dpa

Der Hennesee in Nordrhein-Westfalen: In diesem Gewässer ging der Junge unter, der sich weiterhin in einem kritischen Zustand befindet. (Archivbild) (Quelle: imago)