Hochzeitscrasher aus dem Ruhrgebiet

Bräutigam verletzt sich bei Prügelei auf Hochzeit

29.07.2018, 21:23 Uhr | dpa

Polizeiwagen im Einsatz: Die Touristen aus dem Ruhrgebiet kamen in Gewahrsam. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Bei einer Hochzeit in Baden-Württemberg ist es zu einer Schlägerei gekommen. Unerwünschte Gäste legten sich mit dem Bräutigam und seinem Trauzeugen an.

Sieben Touristen aus dem Ruhrgebiet haben in Merklingen im Alb-Donau-Kreis eine Hochzeit gestört und sich mit dem Bräutigam geprügelt. Für die Gruppe endete die Nacht in Gewahrsamszellen, teilte die Polizei mit. Der 29 Jahre alte Bräutigam und sein 32 Jahre alter Trauzeuge wurden leicht verletzt – konnten der Polizei zufolge aber weiterfeiern.



Die Hochzeit hatte laut Polizei in der Nacht zum Sonntag in einem Hotel stattgefunden. Die Gruppe aus dem Ruhrgebiet amüsierte sich demnach auf der dortigen Kegelbahn – und beschloss, uneingeladen mitzufeiern. "Dies missfiel den Feiernden jedoch und es kam zu einer größeren Auseinandersetzung bei der etliches Mobiliar zu Bruch ging", so die Polizei.