Zwischenfall in Gelsenkirchen

Busfahrer krankenhausreif geschlagen – Festnahme

31.07.2018, 22:13 Uhr | dpa

Ein Pkw-Fahrer hat einen Busfahrer in NRW brutal verprügelt. Zudem zückte der Angreifer ein Messer. Die Polizei konnten den Tatverdächtigen festnehmen.

Ein Busfahrer ist in Gelsenkirchen von einem Autofahrer verfolgt und vor den Augen der entsetzten Fahrgäste brutal attackiert worden. Nach einem Disput über die Vorfahrt sei der junge Mann mit seinem Auto hinter dem Bus hergefahren und habe an einer Haltestelle die Vordertür des stehenden Busses eingetreten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann soll der 23-Jährige den Busfahrer mit einem Messer bedroht und ihn mit einem Faustschlag und Fußtritten traktiert haben.



Fahrgäste alarmierten die Polizei. Bevor er mit seinem Auto davonfuhr, habe der junge Mann noch mit seinem Messer in einen Reifen des Busses gestochen. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Der verletzte Busfahrer kam ins Krankenhaus.