77-jähriges Opfer

Toter im Altenheim: 78-jähriger Bewohner gesteht Tat

01.08.2018, 21:52 Uhr | dpa, AFP

Er soll die Tat bereits gestanden haben: Ein 78-jähriger Heimbewohner steht im Verdacht, einen Wohngenossen getötet zu haben – in einem Neuköllner Altenheim.

Ein 78-Jähriger soll in einem Berliner Seniorenheim einen Mitbewohner getötet haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin mitteilten, wurde der Mann am Vortag unter dem dringenden Tatverdacht festgenommen, einen 77-Jährigen getötet zu haben. Das Opfer war am frühen Dienstagmorgen leblos in einem Zimmer der Einrichtung im Bezirk Neukölln gefunden worden.

Der Verdächtige räumte den Ermittlern zufolge die Tat ein. Gegen ihn wurde am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen.