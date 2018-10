Schon wieder in Detroit

Über 60 Babyleichen bei Bestatter gefunden

22.10.2018, 10:49 Uhr | lw, t-online.de

In Detroit wurden die toten Körper von mehr als 60 Babys entdeckt. In einem ehemaligen Bestattungsunternehmen fanden US-Polizisten 36 Kinder in Kisten und in einem Gefrierschrank 27 weitere. (Quelle: Reuters)

In Detroit hat die US-Polizei erneut viele tote Babys in einem Bestattungsunternehmen entdeckt. Es ist der zweite grausame Fund innerhalb weniger Tage.

In einem Bestattungsunternehmen in den USA sind einem Medienbericht zufolge über 60 Babyleichen gefunden worden. Die US-Polizei hatte das Perry Funeral Home in Detroit durchsucht und war dabei laut "Detroit News" auf 36 tote Kinder in Kisten und 27 leblose Körper in Kühlschränken gestoßen.

Erst vor wenigen Tagen waren in einem anderen Bestattungsunternehmen im US-Bundesstaat Michigan elf Babyleichen entdeckt worden. Polizeichef James Craig sei nach Angaben der Zeitung "fassungslos". Die Ermittlungen sollen nun offenbar ausgeweitet werden. Es solle festgestellt werden, ob finanzielle Machenschaften hinter den Funden stecken. Dem Bestattungsunternehmen soll laut "Detroit News" die Genehmigung entzogen worden sein.





Nach den grausamen Funden meldeten sich der Zeitung zufolge auch besorgte Eltern zu Wort. Sie hätten Angst, dass unter den Überresten der toten Babys auch die Körper ihrer verstorbenen Kinder seien.

Die Ermittler untersuchen nun, ob Totenscheine nicht ausgefüllt oder Bestattungen nicht beantragt wurden. Das Perry Funeral Home soll laut "Detroit News" bereits von einem Angehörigen wegen der Lagerung von Tot- und Lebendgeburten verklagt worden sein.