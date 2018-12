Durch unwegsames Gelände

Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

02.12.2018, 12:45 Uhr | dpa

Blaulicht eines Polizeiautos: Die Verfolgungsfahrt dauerte etwa 20 Minuten an und führte teils über unwegsames Gelände. (Symbolfoto) (Quelle: Ralph Peters/imago)

In Mecklenburg-Vorpommern haben Polizisten am Samstagabend ein Auto über Stock und Stein verfolgt. Der Fahrer hatte gerade mal einen Führerschein für begleitetes Fahren.

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich drei Jungen im Alter von 14, 16 und 17 Jahren eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über Stock und Stein geliefert. Erst nach fast 20 Minuten und mit Hilfe zusätzlich alarmierter Polizisten sei es am Samstagabend gelungen, die Jugendlichen am Ortseingang von Röbel zu stoppen, teilte die Wasserschutzpolizei mit.

Einer Streife der Wasserschutzpolizei, die mit zivilen Dienstfahrzeugen unterwegs war, war in der Nähe der Ortschaft Leizen ein Auto ohne Kennzeichen am Straßenrand aufgefallen, wie es hieß.

Als die Beamten für eine Kontrolle näher kamen, habe der Fahrer des Wagens Gas gegeben und sei davongerast. Die Verfolgungsfahrt führte demnach mit zuweilen hohen Geschwindigkeiten über teils unwegsames Gelände von Leizen über Woldzegarten bis Röbel.

Am Steuer saß den Angaben zufolge der 17-Jährige. Er hat lediglich einen "Führerschein mit 17" für das begleitete Fahren mit einem Erwachsenen. Das Auto war zudem nicht pflichtversichert – und Kennzeichen hatte es auch keine.