Wirtschaftsboss im Krankenhaus Wolfgang Grupp nach Rettungseinsatz in Klinik

Von dpa , fho Aktualisiert am 07.07.2025 - 11:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wolfgang Grupp senior (Archivbild): Er ist einer der prominentesten Kaufleute Deutschlands. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Er ist einer der bekanntesten Unternehmenschefs Deutschlands. Mittlerweile hat er die Geschäfte an seine Nachfolger übergeben. Nun liegt Grupp im Krankenhaus.

Der 83-jährige frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp liegt im Krankenhaus. Es gehe ihm altersentsprechend gut, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Details nannte sie zunächst nicht.

Unabhängig davon bestätigte die Polizei einen Einsatz in Burladingen (Zollernalbkreis) – dem Wohnort von Grupp: Demnach wurde ein verletzter Mensch aus einer Privatwohnung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein Polizeisprecher verwies auf den Pressekodex und wollte keine weiteren Angaben zu dem Fall machen. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf eine Straftat. Zuerst hatte der "Schwarzwälder Bote" über den Einsatz berichtet.

"Ich bin 83 und ich habe alles verschenkt"

Erst vor wenigen Tagen hatte Grupp im Gespräch mit dem "Focus" gesagt: "Ich bin 83 und ich habe alles verschenkt an meine Frau und meine Kinder. Man kann jetzt nur noch auf das Ende warten. Das ist so, und damit muss man sich abfinden."

Der ehemalige Textilunternehmer blickte in dem Gespräch insgesamt zufrieden auf sein bisheriges Leben. "Ich glaube, dass ich irgendwann Rechenschaft über mein Leben ablegen muss. So schlecht ist es mir ja nicht gegangen." Allerdings sehe er sich daher auch in der Pflicht: "Wenn wir ein glücklicheres Leben hatten, müssen wir zeigen, ob wir das egoistisch ausgenutzt haben oder ob wir andere teilhaben ließen."

Firma an Kinder übergeben

Anfang 2024 hatte Grupp den Chefposten bei Trigema an seine Tochter Bonita und seinen Sohn Wolfgang Grupp junior abgegeben. Der Firmenpatriarch zog sich aus dem operativen Geschäft zurück – mischt aber immer noch im Betrieb mit. Leicht fiel ihm der Abschied von der Firmenspitze nicht: Mit einer emotionalen Rede verabschiedete er sich im Dezember 2023 von seinen Mitarbeitern. Ein Video davon teilte das Unternehmen auf YouTube. "Ich habe mich gefreut, dass ich 54 Jahre mit Ihnen so angenehm zusammenarbeiten durfte, in guten und in schwierigen Zeiten", sagt der damals 81-jährige Grupp in seiner Rede. "Ich werde all die Jahre und Jahrzehnte nicht vergessen."