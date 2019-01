Tod einer 25-Jährigen in Berlin

Zwei Verdächtige werden von der Polizei vernommen

Nach dem Tod einer jungen Frau in Berlin-Neukölln hat die Polizei zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Sie sollen die 25-Jährige kurz nach Weihnachten erschossen haben.

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau durch einen Kopfschuss in Berlin-Neukölln hat die Polizei zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nähere Details könnten mit Rücksicht auf die Ermittlungen und die andauernden Vernehmungen bislang nicht veröffentlicht werden.







Ein Unbekannter hatte der 25-Jährigen am 27. Dezember im Stadtteil Neukölln in den Kopf geschossen. Kurz darauf starb sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Verwendete Quellen: Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin