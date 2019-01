Streit in Leipizig eskaliert

16-Jähriger soll 17-Jährigen mit Messer schwer verletzt haben

06.01.2019, 13:52 Uhr | dpa

Bei Leipzig ist ein 17-Jähriger mit Stichverletzungen am Hals ins Krankenhaus gekommen. Laut Zeugen hatte ein 16-Jähriger im Streit auf ihn eingestochen.

Bei einem Streit unter Jugendlichen hat ein 17-Jähriger am Samstagabend in Beucha bei Leipzig mehrere Stichverletzungen im Halsbereich sowie an Arm und Bein erlitten. Er kam ins Krankenhaus und musste operiert werden. Als tatverdächtig gilt ein 16-Jähriger. Er wurde festgenommen, wie Ricardo Schulz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig sagte.

Warum die Jugendlichen am Bahnhof Beucha in Streit gerieten und warum er so eskaliert ist, sei noch nicht geklärt. Das Opfer und der mutmaßliche Messerstecher hätten sich schon vor der Tat gekannt. Ein Motiv im "persönlichen Bereich" könne nicht ausgeschlossen werden, sagte Schulz.

Es gebe mehrere Zeugen, die auch schon vernommen worden seien, sagte der Behördensprecher. Das Opfer konnte dagegen noch nicht befragt werden. Der verdächtige 16-Jährige habe bei der Polizei geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft werde prüfen, ob sie gegen den jungen Mann Haftbefehl wegen versuchten Totschlag beantrage.