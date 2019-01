Nach Einreise in Ägypten

Verschwundener Deutscher wurde festgenommen

08.01.2019, 20:35 Uhr | dpa, dru

Seit Dezember wurden zwei junge Deutsche in Ägypten vermisst. Zumindest im Fall eines 23-jährigen Göttingers scheint der Verbleib geklärt: Er wurde von den Behörden festgenommen.

Ein seit fast zwei Wochen in Ägypten verschwundener Deutscher ist von den ägyptischen Behörden in Gewahrsam genommen worden. Die deutsche Botschaft in Kairo habe eine entsprechende Rückmeldung erhalten, dass der Betroffene sich in Gewahrsam der ägyptischen Behörden befinde, teilte das Auswärtige Amt am Dienstag mit.

Der 23-jährige Mann aus Göttingen mit deutschem und ägyptischem Pass war bei der Einreise am 27. Dezember am Flughafen Kairo festgehalten worden. Er galt seither als verschollen. Seine Familie hatte sich bislang vergebens um Kontakt zu ihm bemüht.

Sein Bruder, der mit ihm nach Ägypten einreisen wollte, sprach zuletzt von vagen Hinweisen ägyptischer Verwandter, dass sich der 23-Jährige in Untersuchungshaft befindet. "Wir haben aber keine Anhaltspunkte dafür, warum er festgehalten wird", sagte der 24-jährige Bruder.

Die Brüder wollten nach eigenen Angaben die Großeltern in Ägypten besuchen. Beide studieren nach Angaben des älteren Bruders Islamwissenschaften in Medina in Saudi-Arabien. Mutmaßungen Dritter, sein Bruder könne der islamistischen Muslimbruderschaft angehören und sei möglicherweise deshalb festgenommen worden, wies der 24-Jährige zurück.





Unklar blieb weiter der Verbleib eines ebenfalls verschwundenen, 18 Jahre alten Deutsch-Ägypters aus Gießen. Das Auswärtige Amt machte zu seinem Fall zunächst keine Angaben. Der junge Mann wollte am 17. Dezember über Luxor in das Land einreisen um seinen Großvater in Kairo zu besuchen. Vor dem Weiterflug in die Hauptstadt brach der Kontakt ab.