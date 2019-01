Nach Hessen

Afghanistan schickt abgeschobenen Mann zurück

09.01.2019, 20:28 Uhr | dpa

Abgelehnte Asylbewerber steigen am Baden-Airport im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug (Archivbild): Der 23-Jährige war einer von zwei Männern aus Hessen an Bord des Abschiebeflugs nach Kabul. (Quelle: Daniel Maurer/dpa)