Polizei fahndet nach Täter

Mann in Bar in Karlsruhe erschossen

20.01.2019, 17:48 Uhr | rew, dpa

Zwei Männer streiten sich in einer Bar, es ist schon späte Nacht. Schließlich eskaliert die Situation – und ein Schuss fällt. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

In Karlsruhe ist in der Nacht zu Sonntag ein 39 Jahre alter Mann in einer Bar erschossen worden. Das berichtet die Polizei Karlsruhe. Demnach verbrachten der 53 Jahre alte Tatverdächtige und das Opfer den Abend gemeinsam in dem Laden. Dabei soll es zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen sein.

Der Meldung zufolge verließ der 53-Jährige die Bar schließlich, kam jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Dann schoss er unvermittelt auf das Opfer und flüchtete.

Nach Angaben der Polizei konnten Rettungskräfte den 39-Jährigen zunächst wiederbeleben. Dann erlag der Mann jedoch am Tatort seinen Schussverletzungen.

Vermutlich steckt hinter dem Vorfall ein langer Streit

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer sich kannten. Vermutlich eskalierte an dem Abend ein Konflikt, der schon seit Längerem zwischen den beiden bestand. Die Ermittler vermuten, dass es schon mehrmals zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen kam.





Testen Sie Ihr Rettungs-Wissen: Wie gut kennen Sie sich mit Erste Hilfe aus?



Noch in derselben Nacht richteten Staatsanwaltschaft und Polizei eine Ermittlungsgruppe für den Fall ein. Obwohl die Polizei intensiv nach dem Tatverdächtigen fahndet, konnte er bislang noch nicht festgenommen werden. Von einem Zeugenaufruf erhoffen sich die Ermittler nun neue Erkenntnisse.