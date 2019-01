Nahe dem Ku'damm

Blitzeinbruch bei Juwelier – Auto rast durch Schaufenster

22.01.2019, 22:37 Uhr | dpa

Ein Auto steht in der Scheibe eines Juwelier-Geschäftes: Bei dem Juwelier in Berlin hat es einen sogenannten Blitzeinbruch gegeben. (Quelle: Frm/dpa)

Am Dienstagabend fuhren Unbekannte ein Auto in das Schaufenster eines Juweliers in Berlin – ein sogenannter Blitzeinbruch. Die Täter sind flüchtig.

Bei einem Juwelier nahe dem Berliner Prachtboulevard Kurfürstendamm hat es einen Blitzeinbruch gegeben. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Nach ersten Erkenntnissen fuhren Unbekannte gegen 18.00 Uhr mit einem Auto in das Geschäft und zerstörten so die Schaufenster. Die Täter flüchteten. Ob sie Beute machten, war zunächst nicht bekannt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Das Geschäft liegt in der Nähe eines Hotels.



In der Gegend rund um Berlins bekannteste Einkaufsmeile gibt es immer wieder Überfälle, vor allem auf Juweliere, Luxusuhrenläden und das Luxuskaufhaus "Kaufhaus des Westens" (KaDeWe).