US-Straßenarbeiter entdecken Kurioses

Schlagloch entpuppt sich als Tunnel für Bankraub

01.02.2019, 07:13 Uhr | AFP, dpa

Straßenarbeiter sollten im US-Bundesstaat Florida ein Schlagloch reparieren. Sie entdeckten einen Tunnel, der nicht nur kurios ist, weil er zu einer Bank führt.

Straßenarbeiter im US-Bundesstaat Florida haben einen kuriosen Fund gemacht. Sie waren ausgerückt, um ein Schlagloch zu reparieren, und entdeckten ein Loch zu einem Tunnel für einen offenbar geplanten Bankraub. Das teilte die US-Bundespolizei FBI mit. Der rund 45 Meter lange Tunnel führte zu einer Filiale der Chase Bank in der rund 30 Kilometer nördlich von Miami gelegenen Stadt Pembroke Pines.

Die Polizei war gerufen worden, als die Straßenarbeiter feststellten, dass das Schlagloch durch den Tunnel verursacht worden war. Die Polizei hat dann bei ihrer Inspektion den in einem nahen Waldstück gelegenen Eingang des Tunnels entdeckt. Dieser ist so eng, dass ein Mensch auf dem Bauch liegend durch ihn durchkriechen müsste.







"Ich würde gerne sagen, dass ich so etwas schon einmal in Filmen gesehen habe", sagte FBI-Agent Mike Leverock. "Aber dieses Loch ist so schmal. Es ist einmalig." Die US-Bundespolizei ermittelt nun wegen versuchten Bankraubs.