Verdächtiger festgenommen

Mann droht mit Bombe und Messer – Flughafen Brisbane evakuiert

02.02.2019, 13:58 Uhr | dpa

Zwischenfall am internationalen Flughafen Brisbane: Ein mit einem Messer bewaffneter Mann soll versucht haben, seine Ex-Frau niederzustechen. Der Flugbetrieb wurde eingestellt.

Am Flughafen der ostaustralischen Stadt Brisbane hat die Polizei laut Medienberichten einen Mann niedergeschossen, nachdem er mit einem Messer und einer vermeintlichen Bombe gedroht hatte. Die Zeitung "The Courier Mail" berichtet online, der Mann sei mit einer Metallschachtel, aus der Drähte hervorlugten, in den Abflugbereich gegangen und habe gesagt, dies sei eine Bombe. Er habe laut Augenzeugen außerdem versucht, seine Ex-Frau niederzustechen.





Die Polizei des Bundesstaates Queensland teilte mit, dass ein Mann festgenommen wurde. Von den Polizisten und Passanten sei niemand verletzt worden. Sie bestätigte außerdem, dass der Flughafen evakuiert wurde. Der Flughafen teilte mit, er hoffe, so bald wie möglich zum Normalbetrieb zurückzukehren. Videos auf Twitter zeigten, wie Menschen aus dem Terminalbereich wegliefen.