Zwei Verletzte

Schüsse auf der Großen Freiheit in Hamburg

03.02.2019, 15:39 Uhr | dpa

Polizisten sichern den Tatort auf der Großen Freiheit: Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: citynewstv/dpa)

Am frühen Morgen kommt es im bekannten Hamburger Stadtteil St. Pauli nahe der Reeperbahn zu einem bewaffneten Konflikt. Eine Person erleidet eine Schussverletzung.

Bei einem Zwischenfall im Hamburger Stadtteil St. Pauli sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein Mensch habe eine Schussverletzung am Bein erlitten, ein weiterer sei durch eine Stichverletzung am Bein verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zu dem Vorfall nahe der Reeperbahn konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.