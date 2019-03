Vorfall in Dortmund

Polizist schießt Mann in der Innenstadt nieder

20.03.2019, 10:35 Uhr | dpa, dru

Schüsse nahe des Dortmunder Polizeipräsidiums: In der Nacht hat ein Beamter Schüsse auf einen Mann abgegeben, der dabei verletzt wurde. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Ein Polizist hat in Dortmund auf einen Mann geschossen. Dabei sei dieser verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Dortmund am späten Dienstagabend. In Lebensgefahr schwebe der Mann nicht.

Laut "Der Westen" war es gegen 23 Uhr in der Innenstadt nahe des Polizeipräsidiums zu dem Vorfall gekommen. Wie die "Westfalenpost" schreibt, habe der Beamte den Mann gerade kontrolliert, als die Situation eskalierte.





Warum der Polizist auf den Mann schoss, war zunächst unklar. Auch zur Identität des Mannes machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen vorerst keine Angaben.