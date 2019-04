Getötete 18-Jährige auf Usedom

Ermittler suchen mit Fotos nach Zeugen im Fall Maria

01.04.2019, 21:40 Uhr | dpa, job

Vor zwei Wochen wurde die 18 Jahre alte Maria auf Usedom getötet. Einen Verdächtigen hat die Polizei noch nicht. Jetzt bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe.

Im Fall der in Zinnowitz auf Usedom getöteten Maria bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Ermittler suchen Zeugen, die Maria am Abend des 18. März und in den frühen Morgenstunden des Folgetages gesehen haben. Die Ermittler der Soko "Maria" haben deshalb zwei Fotos der 18-Jährigen veröffentlicht.

Zuletzt soll die junge Frau mit einer hellen Hose mit Blättermuster, schwarzem Pullover mit glitzerndem Aufdruck, grüner Bomberjacke und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.



Maria war den bisherigen Ermittlungen zufolge am 19. März getötet worden. Seitdem stehen die Polizisten vor einem Rätsel. Einen Tatverdächtigen gebe es bisher nicht. Auch die Tatwaffe ist bislang nicht gefunden worden.

Maria: Das zweite Foto der getöteten 18-Jährigen. (Quelle: Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Die Polizei hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 50 Kontaktpersonen Marias befragt. In ihrer Wohnung wurden Spuren gesichert, das Umfeld wurde von Ermittlern und Fährtenhunden.

Die Polizei beschreibt Maria wie folgt:

169 cm groß und normale Statur

offene blonde Haare mit rötlichen Strähnchen

Nasenring

helle Hose mit Blumen- und Blättermuster

schwarzer teils glitzender Pulli mit Katzenkopf-Aufdruck

weiße Sneaker-Socken

schwarze knöchelhohe Schuhe

grüne Bomberjacke (orangefarbenes Innenfutter)

grün-braun kariertes Dreieckstuch (siehe erstes Foto)

Da Maria laut Polizei einen großen Bekanntenkreis hatte und in den sozialen Medien sehr aktiv war, beschränken die Ermittler die Suche nicht nur auf die unmittelbare Region.







Sachdienliche Hinweise erbittet die Einsatzleitstelle Neubrandenburg an die Telefonnummer 0395 / 55822223.