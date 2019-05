Spurlos in Leipzig verschwunden

Polizei fahndet bundesweit nach Mutter mit vier Kindern

Nicole Zimmer: Die 32-Jährige ist am 1. Mai gemeinsam mit ihren vier Kindern verschwunden. Wer hat die junge Frau und ihre vier Kinder gesehen? (Quelle: Polizeidirektion Leipzig )

Seit dem 1. Mai werden in Leipzig eine Mutter und vier kleine Kinder vermisst. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach der Familie.

Am 1. Mai hat Nicole Zimmer mit ihren vier Kindern im Alter von drei Monaten, einem, vier und fünf Jahren die Leipziger Wohnung verlassen. Seitdem fehlt von der Lily, Fin-Luca, Johanna und Marie-Sofie jede Spur.

Sie habe die Wohnung, in der sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Vater zweier Kinder lebt, ohne ersichtlichen Grund verlassen und sei seitdem nicht zurückgekehrt, berichtet die Polizei Sachsen in ihrem Fahndungsaufruf.

Sie sei nicht erreichbar, das Handy ausgeschaltet. Am 3. Mai wurde auf dem Bahnhof in Halle vom Konto der 32-Jährigen ein größerer Bargeldbetrag abgehoben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Zimmer das Geld selbst geholt hat.

Möglicherweise mit Ehepaar und dessen Tochter unterwegs

Es gebe derzeit keinerlei Hinweise, wohin Nicole Zimmer mit ihren Kindern gefahren sein könnte. Denkbar sei jedoch, dass sie in Begleitung eines Ehepaares und deren vierjähriger Tochter unterwegs ist.

Nicole Zimmer ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat rotes glattes Haar und braune Augen. Auffällig seien ihre Tattoos: "Johanna" steht auf ihrem rechten Oberarm, darunter zwei Herzen. Auf ihrer Wade steht "I love Music".







Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Nicole Zimmer und ihre Kinder in Leipzig, Halle an der Saale oder einem anderen Ort gesehen haben oder sonstige Informationen zum Aufenthaltsort der jungen Frau haben. Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer 0341 - 966 46 66 bei der Polizeidirektion in Leipzig melden.