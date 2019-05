Drama in französischem Altenheim

102-Jährige soll 92-Jährige getötet haben

24.05.2019, 11:45 Uhr | AFP

Wagen Polizei in Frankreich (Symbolbild): Im Alter von 102 Jahren soll eine Frau einen Mord begangen haben. (Quelle: Federico Pestellini/imago images)

In Frankreich soll eine Frau ihre Zimmernachbarin im Altersheim mit bloßen Händen getötet haben. Sie hatte die Tat selbst gemeldet. Laut Autopsie ist das 92-jährige Opfer durch Erwürgen und Schläge gestorben.

Im Alter von 102 Jahren soll eine Frau in Frankreich einen Mord begangen haben. Die greise Bewohnerin eines Altersheim in Chézy-sur-Marne im Nordosten des Landes werde verdächtigt, ihre 92-jährige Zimmernachbarin im Heim mit bloßen Händen getötet zu haben, teilte Staatsanwalt Frédéric Trinh mit. Das Opfer wurde demnach bereits vergangenen Samstagabend gefunden. Die Autopsie ergab, dass die 92-Jährige durch Erwürgen und Schläge auf den Kopf gestorben sei.





Die 102-Jährige sei nach der Tat in großer Aufregung gewesen und habe jemandem vom Heimpersonal gesagt, dass sie jemanden getötet habe, erläuterte Trinh. Wegen ihres verwirrten und aufgebrachten Zustands wurde die Frau nach Tests in eine psychiatrische Station eingewiesen. Bislang habe sie nicht befragt werden können. In dem Fall wurden Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet.