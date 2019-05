Verbindung zur Mafia?

Mann transportiert eine Million Euro – und wird erwischt

24.05.2019, 16:34 Uhr | dpa

Euroscheine: Über eine Million Euro hatte ein Mann in Italien in bar bei sich. (Symbolbild) (Quelle: Joko/imago images)

Über eine Million Euro Bargeld hatte in Italien ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle an Bord. Vor den Beamten konnte der Mann den Fund nicht rechtfertigen. Sein Wagen wurde sichergestellt.

Bei einer Routine-Straßenkontrolle hat die Polizei in Süditalien einen Mann mit mehr als einer Million Euro Bargeld an Bord seines Autos erwischt. Als die Beamten ihn bei einer Autobahnausfahrt in der von der Mafia durchsetzten Region Kalabrien stoppten, sei der Mann "unerklärlich" nervös gewesen, schrieb die Polizei.







Daraufhin durchsuchten die Polizisten den Wagen und fanden zunächst hinter einem Sitz eine Tasche mit Geldbündeln, dann auch im Kofferraum einen Plastiksack mit Geld. Anschließend durchleuchteten die Beamten das Auto und entdeckten noch mehr Geld. Insgesamt war der 42-Jährige laut Polizei mit mehr als eine Million Euro unterwegs. Das Auto und das Geld wurden beschlagnahmt, da der Fahrer die "rechtmäßige Herkunft" des Geldes nicht erklären konnte.