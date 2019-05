Streit über "Tretmine"

Frau attackiert Hundebesitzer in Thüringen mit Kot

24.05.2019, 15:23 Uhr | dpa

Ein Mann beseitigt auf einem Spaziergang nicht das Geschäft seines Hundes vom Gehweg. Eine Anwohnerin bewirft ihn daraufhin mit dem Kot und schlägt mit einem Rechen auf ihn ein.

Eine Frau hat in Plaue in Thüringen einen Mann mit Hundekot angegriffen. Der 40-Jährige habe in Ermangelung eines Kotbeutels versäumt, die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners bei einem Spaziergang an einem Flussufer zu beseitigen, teilte die Polizei mit.





Das habe die Anwohnerin derart in Rage gebracht, dass sie das Häufchen mit einem Rechen aufnahm und damit dem Mann mehrfach gegen den Rücken schlug. Der Mann wehrte sich bei dem Vorfall am Donnerstag, die Frau ging zu Boden. Die Polizei ermittelt.