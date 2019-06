Nach jahrelanger Fahndung

Falscher George Clooney geschnappt

17.06.2019, 12:50 Uhr | dpa

Wird in Chonburi von thailändischen Polizisten zu einem Polizeiauto geführt: Das von der Crime Suppression Division of Thailand zur Verfügung gestellte Foto zeigt Francesco Galdeli (Mi.) aus Italien, der sich jahrelang als George Clooney ausgegeben hat. (Quelle: Uncredited/Crime Suppression Division of Thailand/AP/dpa)