Diebe auf der Flucht

Polizist nimmt Verfolgung mit E-Roller auf

21.06.2019, 16:00 Uhr | dpa

Ein E-Mietroller: Ein Polizist hat zwei Diebe in Berlin verfolgt. (Symbolbild) (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

In Berlin-Charlottenburg flüchten zwei Diebe. Als ein Polizist die Verfolgung aufnehmen will, greift er kurzerhand zum E-Roller eines Passanten. Mit Erfolg: Einen Täter kann er stellen.

Von den neuen Elektro-Fahrzeugen in Berlin hat nun auch die Polizei profitiert. Zur Verfolgung von zwei flüchtenden Dieben nutzte ein Polizist in Charlottenburg den Elektro-Motorroller eines Passanten, wie die Polizei am Freitag twitterte. Die Diebe hätten versucht, mit gestohlener Kleidung zu entkommen. Der Polizist auf dem Miet-Roller habe aber einen von ihnen gestellt und festgenommen.







In Berlin kann man inzwischen sowohl Motorroller als auch Tretroller mit Elektromotoren über Smartphone-Apps mieten. Beide Fahrzeuge werden von den Firmen als "E-Roller" oder "E-Scooter" beworben.