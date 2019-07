Gewaltverbrechen in München

Mutter und Tochter vermisst – Ehemann festgenommen

21.07.2019, 22:08 Uhr | dpa

Seit Samstag fehlt von Maria und ihrer Tochter Tatiana Gertsuski jede Spur. Die beiden waren in einem Einkaufszentrum im Münchner Stadtteil Neuperlach shoppen. Die Polizei bittet um die Hilfe der Öffentlichkeit. (Quelle: RTL)

Die Spur verliert sich nach einem Besuch im Einkaufszentrum: Eine Mutter und ihre Tochter werden in München vermisst. Nun wurde der Ehemann verhaftet.

Dramatische Wende im Münchner Vermisstenfall: Rund eine Woche nach dem Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter in München ist der Ehemann der Mutter festgenommen worden. Gegen ihn gebe es einen Haftbefehl, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend in München.

Die 41-Jährige Maria Gertsuski und ihre 16 Jahre alte Tochter Tatiana wollten am vergangenen Samstag im Stadtteil Perlach in ein Einkaufszentrum, dann verlor sich ihre Spur. Sie gelten als zuverlässig. Eine Mordkommission ermittelt. Mehr Details wurden zunächst "aus taktischen Gründen" nicht mitgeteilt.







Ermittler hatten am Samstag die Wohnung von Mutter und Tochter, zudem sei Videomaterial aus Bus und Bahn ausgewertet worden. Speziell ausgebildete Hunde zur Personensuche seien eingesetzt worden.